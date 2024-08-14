Агент Бурдасова: нас так расторгли, что ни у кого денег под потолком нет

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Антона Бурдасова, заявил, что пока форвард не смог найти новое место работы.

«Пока ничего нового. Мы пока ждём. Всё равно хочется идти в хорошую команду, чтобы она боролась за места. Нас так расторгли, что ни у кого денег под потолком нет. Будем ждать хорошего варианта», – сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, о том, что челябинский клуб отказался от продолжения сотрудничества с опытным форвардом, стало известно 24 июля. В прошедшем сезоне 33-летний Бурдасов провёл 56 матчей за «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 36 (19+17) очков. В плей-офф за 14 игр опытный форвард набрал 8 (4+4) результативных баллов.