Защитник «Авангарда» Павел Коледов забросил «Адмиралу» броском из-под ноги

В Минске на стадионе «Олимпик-Арена» прошёл товарищеский матч между «Авангардом» и «Адмиралом». Победу в матче одержали владивостокцы со счётом 3:1.

Единственную шайбу в составе омичей забросил защитник Павел Коледов. Однако эта шайба получилась очень красивой. Игрок обороны оказался перед голкипером «Адмирала» Ильёй Коноваловым и принял нестандартное решение. Коледов исполнил бросок из-под ноги и поразил дальний угол ворот.

Права на видео принадлежат ХК «Авангард». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

Эта победа стала третьей для «Адмирала» в текущем межсезонье. «Авангард» потерпел первое поражение на предсезонке. Следующий матч «Авангард» проведёт 16 августа с «Витязем».