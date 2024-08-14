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Защитник «Авангарда» Павел Коледов забросил «Адмиралу» броском из-под ноги

Защитник «Авангарда» Павел Коледов забросил «Адмиралу» броском из-под ноги
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В Минске на стадионе «Олимпик-Арена» прошёл товарищеский матч между «Авангардом» и «Адмиралом». Победу в матче одержали владивостокцы со счётом 3:1.

Единственную шайбу в составе омичей забросил защитник Павел Коледов. Однако эта шайба получилась очень красивой. Игрок обороны оказался перед голкипером «Адмирала» Ильёй Коноваловым и принял нестандартное решение. Коледов исполнил бросок из-под ноги и поразил дальний угол ворот.

Права на видео принадлежат ХК «Авангард». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

Эта победа стала третьей для «Адмирала» в текущем межсезонье. «Авангард» потерпел первое поражение на предсезонке. Следующий матч «Авангард» проведёт 16 августа с «Витязем».

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
14 августа 2024, среда. 15:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 3
Адмирал
Владивосток
0:1 Шэн – 04:00 (5x4)     0:2 Шевченко – 36:48 (5x5)     0:3 Старков – 40:57 (5x5)     1:3 Коледов – 48:38 (5x5)    
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