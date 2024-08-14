Любимов рассказал, какие премиальные получил за победу в Кубке Франции по хоккею

32-летний российский нападающий французского «Гренобля» Роман Любимов рассказал, сколько денег он получил за победу в Кубке Франции в прошлом сезоне. «Гренобль» в финале победил «Дюнкерк Корсарс» (7:4).

«Кубок Франции — € 500. Купил две пары кроссовок себе и жене», — цитирует Любимова Legalbet.

Любимов стал обладателем Кубка Франции в составе «Гренобля». В финале его команда обыграла «Дюнкерк Корсарс» (7:4). Россиянин записал на свой счёт две результативные передачи. Клуб в четвёртый раз стал обладателем данного трофея.

31-летний Любимов — бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года в составе сборной России. В КХЛ он провёл 455 матчей, в которых набрал 95 (45+50) очков. В НХЛ за «лётчиков» на его счету 47 встреч и 6 (4+2) результативных баллов.