Нападающий Остон Мэттьюс назван 26-м капитаном в истории «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает пресс-служба канадского клуба. Ранее капитаном команды был опытный Джон Таварес.

В минувшем сезоне 26-летний Мэттьюс сыграл 81 встречу, где набрал 107 (69+38) баллов. В розыгрыше Кубка Стэнли — 2024 на счету Остона 5 матчей и 4 (1+3) очка. Мэттьюс был выбран канадским клубом под общим первым номером на драфте НХЛ — 2016. Форвард выступает за команду с сезона-2016/2017.

Напомним, 33-летний Таварес в регулярном сезоне НХЛ сыграл 80 матчей, в которых забросил 29 шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 65 очков. В розыгрыше Кубка Стэнли Таварес записал на свой счёт 2 (1+1) очка в семи встречах.