Делегация московского «Динамо» посетила мемориальный комплекс «Хатынь» в Беларуси

Делегация московского «Динамо» в полном составе посетила мемориальный комплекс «Хатынь» в Беларуси, сообщает пресс-служба бело-голубых. Игроки, тренерский штаб и персонал команды почтили память павших во время событий Великой Отечественной войны.

Фото: ХК «Динамо» Москва

22 марта 1943 года в деревню Хатынь вошёл батальон фашистских захватчиков, который сжёг все дома, а жителей деревни согнали в один сарай — кто пытался бежать, расстреливали на месте. Заперев всех внутри, сарай подожгли, в огне сгорело 149 жителей Хатыни, из них 75 — дети.

В 1969 году на месте сожжённой деревни Хатынь было решено сделать мемориальный комплекс — символ всех 186 деревень, уничтоженных и не восстановленных после войны.

Напомним, новый сезон Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» начнёт домашним матчем с китайским «Куньлунь Ред Стар» 4 сентября.