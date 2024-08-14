Нападающий Остон Мэттьюс поделился эмоциями от назначения капитаном «Торонто». Американский форвард стал 26-м капитаном в истории «Мэйпл Лифс», переняв эту роль у Джона Тавареса.

«Я невероятно польщён тем, что меня назначили капитаном «Торонто». Для меня большая честь пойти по стопам Джона и продолжить нашу работу по руководству этой командой вместе со многими другими лидерами в нашей раздевалке. Эта команда, этот город и наши болельщики значат для меня всё. Мы все принимаем участие в истории этой франшизы и полны решимости выполнить свою работу», — цитирует Мэттьюса пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 26-летний Мэттьюс сыграл 81 встречу, где набрал 107 (69+38) баллов. В розыгрыше Кубка Стэнли — 2024 на счету Остона 5 матчей и 4 (1+3) очка. Мэттьюс был выбран канадским клубом под общим первым номером на драфте НХЛ — 2016. Форвард выступает за команду с сезона-2016/2017.