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Агент Прохоркина: Немировски хотел видеть Николая в составе «Барыса»

Агент Прохоркина: Немировски хотел видеть Николая в составе «Барыса»
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Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Николая Прохоркина, заявил, что форварда хотел видеть в составе «Барыса» главный тренер Дэвид Немировски. Российский нападающий до сих пор находится без контракта.

«Дэвид хотел видеть его в составе «Барыса», но пока там набрали уже легионеров», – сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Прохоркин пополнил состав «Авангарда» по ходу сезона, перейдя из новосибирской «Сибири». В 26 встречах регулярки за «Авангард» форвард записал на свой счёт 19 (10+9) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 30-летний Прохоркин набрал 5 (2+3) очков. Всего в КХЛ на счету 30-летнего Прохоркина 583 матча и 331 (155+176) набранное очко.

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