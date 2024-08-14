Агент Прохоркина: Немировски хотел видеть Николая в составе «Барыса»

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Николая Прохоркина, заявил, что форварда хотел видеть в составе «Барыса» главный тренер Дэвид Немировски. Российский нападающий до сих пор находится без контракта.

«Дэвид хотел видеть его в составе «Барыса», но пока там набрали уже легионеров», – сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Прохоркин пополнил состав «Авангарда» по ходу сезона, перейдя из новосибирской «Сибири». В 26 встречах регулярки за «Авангард» форвард записал на свой счёт 19 (10+9) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 30-летний Прохоркин набрал 5 (2+3) очков. Всего в КХЛ на счету 30-летнего Прохоркина 583 матча и 331 (155+176) набранное очко.