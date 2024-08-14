Агент Шашкова: Никита готов остаться в Новосибирске, но у клуба нет заинтересованности

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Никиты Шашкова, заявил, что форвард хочет остаться в «Сибири».

«Были определённые команды, готовые его выкупить. В итоге эти команды «слились», скажем так. В принципе, он готов остаться в Новосибирске, но там, как я понимаю, заинтересованности в нём нет. Я разговаривал с руководителем, сказал ему: «Давайте он останется». Он не хочет находиться в подвешенном состоянии. Я так понимаю, в Новосибирске все места уже заняты.

В разговоре с руководителем я сказал, что мы готовы на те условия, которые вы предложили. Он сказал, что финансов уже нет, на это место взяли, как я понимаю, Широкова и Карпова. Он готов остаться, но интереса со стороны клуба нет, последнее интервью об этом и говорит, что у них места для Шашкова нет», – сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.