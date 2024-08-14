Бывший нападающий «Спартака» Любимов предложил КХЛ разыгрывать Кубок России

32-летний российский нападающий французского «Гренобля» Роман Любимов заявил, что в Континентальной хоккейной лиге можно было бы разыграть ещё один трофей — Кубок России.

«Мы выиграли Кубок Франции по хоккею. Мне кажется, в КХЛ было бы интересно провести такой турнир, как Кубок России. Команды Всероссийской хоккейной лиги могли бы участвовать. Сделать жеребьёвку. Кубок России же по футболу проводится, где всех перемешивают. Классный дополнительный чемпионат.

Сейчас нет перерывов на международные турниры. Можно и количество игр увеличить, и в таких матчах клубы КХЛ могут молодых ребят подпустить. Это было бы прикольно», — цитирует Любимова Legalbet.

31-летний Любимов — бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года в составе сборной России. В КХЛ он провёл 455 матчей, в которых набрал 95 (45+50) очков. В НХЛ за «лётчиков» на его счету 47 встреч и 6 (4+2) результативных баллов.