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Хет-трик Романа Горбунова принёс минскому «Динамо» победу над «Норильском»

Хет-трик Романа Горбунова принёс минскому «Динамо» победу над «Норильском»
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В Минске завершился товарищеский матч между местным «Динамо» и ХК «Норильск». Победу в результативном матче одержали минчане со счётом 6:3.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
14 августа 2024, среда. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
6 : 3
ХК Норильск
Норильск
1:0 Ковгореня (Липский) – 04:32 (5x5)     2:0 Горбунов (Сотишвили, Усов) – 04:55 (5x5)     3:0 Салыго (Ковгореня, Мороз) – 11:40     4:0 Горбунов (Кузнецов, Усов) – 12:05 (5x4)     4:1 Леонтьев (Скобелев, Алхимов) – 16:22     4:2 Дяденькин (Колесников) – 16:53     5:2 Горбунов – 33:39 (4x5)     5:3 Леонтьев (Колесников, Попов) – 54:12 (5x5)     6:3 Кузнецов – 59:21 (en)    

Хет-триком отметился нападающий «Динамо» Роман Горбунов. Ещё по одной шайбе в составе минского клуба забросили Тимофей Ковгореня, Николай Салыго и Сергей Кузнецов, забивший в пустые ворота. Дубль в составе «Норильска» оформил Алексей Леонтьев. Ещё одну шайбу в составе норильчан забросил Данила Дяденькин. Отметим, что в первом периоде команды на двоих забросили шесть шайб. В середине третьего периода состоялся кулачный бой между Сергеем Алхимовым и Тимофеем Ковгореней.

Минское «Динамо» одержало первую победу в текущем межсезонье в своём третьем матче. Следующий матч минчане проведут 16 августа с московским «Динамо».

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