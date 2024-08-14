Хет-трик Романа Горбунова принёс минскому «Динамо» победу над «Норильском»

В Минске завершился товарищеский матч между местным «Динамо» и ХК «Норильск». Победу в результативном матче одержали минчане со счётом 6:3.

Хет-триком отметился нападающий «Динамо» Роман Горбунов. Ещё по одной шайбе в составе минского клуба забросили Тимофей Ковгореня, Николай Салыго и Сергей Кузнецов, забивший в пустые ворота. Дубль в составе «Норильска» оформил Алексей Леонтьев. Ещё одну шайбу в составе норильчан забросил Данила Дяденькин. Отметим, что в первом периоде команды на двоих забросили шесть шайб. В середине третьего периода состоялся кулачный бой между Сергеем Алхимовым и Тимофеем Ковгореней.

Минское «Динамо» одержало первую победу в текущем межсезонье в своём третьем матче. Следующий матч минчане проведут 16 августа с московским «Динамо».