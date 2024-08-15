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«С радостью вернулся в Россию». Охотюк поделился эмоциями от перехода в ЦСКА из НХЛ

«С радостью вернулся в Россию». Охотюк поделился эмоциями от перехода в ЦСКА из НХЛ
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Защитник ЦСКА Никита Охотюк поделился эмоциями от возвращения в Россию из НХЛ. В сезоне-2023/2024 Никита провёл в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» 43 матча, набрав 8 (1+7) очков, а также девять игр в составе «Калгари Флэймз» и отметился одной результативной передачей.

— Расскажите о ваших первых впечатлениях пребывания в ЦСКА.
— Впечатления отличные. С радостью приехал в команду, вернулся в Россию. Скучал по культуре, родному языку, общению с людьми. Так что мне всё нравится, эмоции только положительные.

— Могли ли подумать в детстве, что в 23 года будете выступать за такой великий клуб с давними чемпионскими традициями?
— Тяжело сказать. У меня была возможность лет в 15 уехать в «Красную Армию», но не получилось. Сейчас всё срослось, я не жалею о своём выборе, — сказал Охотюк в беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Охотюком читайте на «Чемпионате»:
«В Америке никогда не нравилось жить, соскучился по России». Интервью с новичком ЦСКА
Эксклюзив
«В Америке никогда не нравилось жить, соскучился по России». Интервью с новичком ЦСКА
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