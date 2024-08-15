Защитник ЦСКА Охотюк: очень люблю Россию и хотел вернуться ещё три года назад

Защитник ЦСКА Никита Охотюк заявил, что хотел вернуться в Россию ещё три года назад. В сезоне-2023/2024 Никита провёл в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» 43 матча, набрав 8 (1+7) очков, а также девять игр в составе «Калгари Флэймз» и отметился одной результативной передачей

— Когда поняли, что пришло время возвращаться на родину?

— Буду честен: я три года назад хотел вернуться, каждый год об этом думал, старался, но не получалось. Контракт заканчивался, прошла середина сезона за океаном, я уже тогда принял для себя решение: «Пора».

— Вы сказали, что скучали по культуре, родному языку. По самой России тоже сильно соскучились?

— Да. У меня здесь семья, друзья, родственники. И сам я очень люблю Россию. С моим менталитетом было тяжело жить в Северной Америке, — сказал Охотюк в беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.