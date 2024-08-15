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Охотюк рассказал, какую роль для него в ЦСКА видит Илья Воробьёв

Охотюк рассказал, какую роль для него в ЦСКА видит Илья Воробьёв
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Защитник ЦСКА Никита Охотюк рассказал, на какую роль он был приглашён в состав армейского клуба.

— Какую роль для вас в команде видит главный тренер Илья Воробьёв, какого хоккея он от вас ждёт?
— Мы с ним один на один долго ещё не общались, этот разговор впереди, он обрисует мне основные детали. Понимаю, что в первую очередь мне как защитнику нужно будет отвечать за оборону и блокированные броски. Поэтому буду как разрушать, так и стараться создавать у чужих ворот.

— ЦСКА наверняка будет играть в быстрый, агрессивный, современный хоккей. Вы готовы к таким требованиям и нагрузкам?
— Да, мне как раз нравится, когда всё происходит быстро. Шайбу принял — сразу вперёд, я не люблю тащить её назад. Потащишь к своим воротам — может всё не так сложиться, как задумывал, — сказал Охотюк в беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Охотюком читайте на «Чемпионате»:
«В Америке никогда не нравилось жить, соскучился по России». Интервью с новичком ЦСКА
Эксклюзив
«В Америке никогда не нравилось жить, соскучился по России». Интервью с новичком ЦСКА
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