Охотюк рассказал, какую роль для него в ЦСКА видит Илья Воробьёв

Защитник ЦСКА Никита Охотюк рассказал, на какую роль он был приглашён в состав армейского клуба.

— Какую роль для вас в команде видит главный тренер Илья Воробьёв, какого хоккея он от вас ждёт?

— Мы с ним один на один долго ещё не общались, этот разговор впереди, он обрисует мне основные детали. Понимаю, что в первую очередь мне как защитнику нужно будет отвечать за оборону и блокированные броски. Поэтому буду как разрушать, так и стараться создавать у чужих ворот.

— ЦСКА наверняка будет играть в быстрый, агрессивный, современный хоккей. Вы готовы к таким требованиям и нагрузкам?

— Да, мне как раз нравится, когда всё происходит быстро. Шайбу принял — сразу вперёд, я не люблю тащить её назад. Потащишь к своим воротам — может всё не так сложиться, как задумывал, — сказал Охотюк в беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.