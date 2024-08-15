Защитник ЦСКА Никита Охотюк назвал свои самые сильные стороны. В межсезонье игрок обороны вернулся из НХЛ и подписал контракт с армейским клубом.

«Назову катание, но, в принципе, мне всё нравится делать в обороне. Та же силовая борьба импонирует. Конечно, могу подключиться вперёд, если есть момент. Если его нет, то лучше сыграю надёжно.

— Значит, защитником-домоседом вас точно не назовёшь.

— Именно. Я, скорее, универсал, разноплановый защитник. Смотрю по ситуации, — сказал Охотюк в беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В сезоне-2023/2024 Никита провёл в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» 43 матча, набрав 8 (1+7) очков, а также девять игр в составе «Калгари Флэймз» и отметился одной результативной передачей.