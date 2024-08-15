Никита Охотюк: в АХЛ много беготни и хоккея в стиле «бей-беги»

Защитник ЦСКА Никита Охотюк ответил на вопрос, сильно ли отличается нынешний хоккей в АХЛ от того, в который играют в КХЛ.

— Сильно ли отличается нынешний хоккей в АХЛ от того, в который играют в КХЛ?

— В КХЛ я ещё не играл, поэтому сложно сказать. Смотрел матчи, но по видео тяжело судить, надо самому выйти на лёд. Думаю, что уровень в плане игры и мастерства здесь повыше. В АХЛ много беготни и хоккея в стиле «бей-беги».

— Долго придётся привыкать к здешним площадкам?

— Даже не замечаю этого, если честно, — сказал Охотюк в беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В сезоне-2023/2024 Никита провёл в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» 43 матча, набрав 8 (1+7) очков, а также девять игр в составе «Калгари Флэймз» и отметился одной результативной передачей.