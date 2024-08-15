Бывший защитник НХЛ Охотюк: в США и России вообще всё по-другому, нет ничего общего

Защитник ЦСКА Никита Охотюк заявил, что не получил достаточно шансов показать себя в НХЛ, и подметил, что ему никогда не нравилось жить в Америке.

— В «Калгари» вам, по сути, уже не давали нормальных шансов?

— Да, было такое. Уже чувствовал себя не в своей тарелке.

— Вас озадачил обмен из «Сан-Хосе» или уже после ухода из «Нью-Джерси» многое понимали?

— Как уже говорил, года три назад думал о возвращении. Ещё когда выступал в «Нью-Джерси», пытался уехать каждый год, но меня не отпускали. Я и лично разговаривал, пробовал договориться, встречался с генеральным менеджером. Говорил: «Отпустите, дайте поиграть». Но никак не получалось.

— Нью-Йорк и Калифорния — не самые плохие места для жизни.

— Если говорить в плане жизни, то мне в Америке никогда не нравилось жить. Повторюсь, не хватало нашей культуры, менталитета. В США и России вообще всё по-другому, нет ничего общего, — сказал Охотюк в беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.