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Защитник ЦСКА Охотюк: это круто, что ребята возвращаются домой в Россию

Защитник ЦСКА Охотюк: это круто, что ребята возвращаются домой в Россию
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Защитник ЦСКА Никита Охотюк поддержал решение некоторых российских хоккеистов вернуться в Россию. В сезоне-2023/2024 Никита провёл в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» 43 матча, набрав 8 (1+7) очков, а также девять игр в составе «Калгари Флэймз» и отметился одной результативной передачей.

— Не удивлены, что сразу шесть человек из Северной Америки вернулись в Россию и подписали контракты с ЦСКА?
— Не скажу, что я удивлён. Это круто, что ребята возвращаются домой.

— Сложно ли перестроиться после стольких лет жизни за океаном к российским реалиям, пройти акклиматизацию, сразу влиться в процесс?
— У меня всё прошло быстро: давно прилетел, выходил на лёд, попал в свою среду. Вообще я каждое лето приезжал домой, кроме одного ковидного года. Было тяжело, два года не видел семью, скучал, — сказал Охотюк в беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Охотюком читайте на «Чемпионате»:
«В Америке никогда не нравилось жить, соскучился по России». Интервью с новичком ЦСКА
Эксклюзив
«В Америке никогда не нравилось жить, соскучился по России». Интервью с новичком ЦСКА
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