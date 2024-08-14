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В «Торонто» рассказали, почему приняли решение сменить капитана команды

В «Торонто» рассказали, почему приняли решение сменить капитана команды
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Генеральный менеджер «Торонто» Брэд Треливинг рассказал, что Джон Таварес поддержал решение передать полномочия капитана «Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу.

«Могу сказать вам, что с самого начала Джон отлично справлялся с функциями капитана. Ему нравилось быть капитаном, и он долго всё обдумывал, а мы продолжали эти разговоры в течение нескольких дней о том, как мы передадим его полномочия.

Джон сказал мне, что он приехал в Торонто не для того, чтобы быть капитаном. Он приехал, чтобы выиграть Кубок Стэнли в своём родном городе. Эта цель по-прежнему движет им сегодня. Он упомянул, что знал, что в конце концов этот день настанет. Я не могу достаточно отблагодарить Джона за его лидерство и характер, которые у него есть. Эти вещи не прекращаются сегодня. Нам это нужно ещё больше, и Джон продолжит давать нам это», — цитирует Треливинга пресс-служба клуба.

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