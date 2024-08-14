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Таварес прокомментировал передачу капитанских полномочий «Торонто» Остону Мэттьюсу

Таварес прокомментировал передачу капитанских полномочий «Торонто» Остону Мэттьюсу
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Нападающий «Торонто» Джон Таварес рассказал о передаче капитанских полномочий форварду Остону Мэттьюсу.

«Очевидно, что мы говорим об одном из лучших игроков в истории хоккея, и, безусловно, его рост был невероятным. Я научился у него многому, и удивительно, как он ведёт команду за собой. Преданность, которую он показал команде, игре, стремление к победе потрясающи. С учётом того, что он получил эту честь, эту ответственность, я думаю, это действительно даст ему шанс расправить крылья и расти через всё это в разных областях, что только ещё больше возвысит его и нашу команду. Было потрясающе учиться у него, играть вместе с ним и продолжать это», — цитирует Тавареса пресс-служба клуба.

Мэттьюс был выбран канадским клубом под общим первым номером на драфте НХЛ — 2016. Форвард выступает за команду с сезона-2016/2017.

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