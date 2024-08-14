Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов предложил провести матч между обладателями Кубка Гагарина и Кубка Петрова. Ранее бывший форвард КХЛ Роман Любимов предложил проводить Кубок России среди клубов КХЛ и ВХЛ.

«Нужно понять, для чего и когда проводить этот Кубок. Пока что это частная инициатива. Можно было бы провести матч между обладателями Кубка Гагарина и Кубка Петрова. Было бы интересно посмотреть на разницу в уровне между чемпионами КХЛ и ВХЛ. Эта игра здорово смотрелась бы перед сезоном, после товарищеских матчей. Что касается Кубка России, то я не знаю, есть ли в нём смысл», – цитирует Щитова «РБ Спорт».

Напомним, с этого сезона звание чемпиона России получит обладатель Кубка Петрова в ВХЛ.