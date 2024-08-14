Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов высказался о состоянии своего здоровья

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов высказался о состоянии здоровья. Игрок ранее был помещён в список травмированных ярославского клуба.

«Травмы и повреждения — это часть хоккея, так что бывает. Восстановление идёт по плану. Планирую скоро приступить к занятиям на льду. Спасибо всем за поддержку», — цитирует Каюмова Metaratings.ru.

В регулярном сезоне-2023/2024 26-летний форвард провёл 66 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал 20 результативных передач, набрав в общей сложности 36 очков. В прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина Каюмов записал на свой счёт 14 (4+10) очков. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Каюмов сыграл 417 матчей, в которых набрал 191 (83+108) очко с показателем полезности «+47».