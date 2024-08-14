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Васильев — о заявлении Гашека: видимо, стали забывать о нём и спонсоров уже нет

Васильев — о заявлении Гашека: видимо, стали забывать о нём и спонсоров уже нет
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил слова бывшего чешского голкипера Доминика Гашека, заявившего, что он хочет помочь российским спортсменам вернуться на международные соревнования.

«Сейчас любые заявления, особенно в отношении России, звучат ярко. Всё зависит от того, какую цель он преследует. Ведь ещё недавно Гашек призывал к тому, чтобы российских спортсменов вообще не было на международной арене. А сегодня он говорит совсем другие вещи. Скорее всего, это какой-то самопиар, ведь о нём стали забывать и мало писать. Думаю, что он специально запустил такую информацию о себе, чтобы всем напомнить. Это обычная самореклама Гашека и ничего больше.

Видимо, стали забывать о нём и спонсоров уже нет, источник иссякает, а деньги зарабатывать хочется. Наверное, всё связано с этим, потому что других причин ему что-то обсуждать в отношении России я не вижу», — приводит слова Васильева «РИА Новости».

В своём заявлении Гашек отметил, что его активность направлена на спасение человеческих жизней.

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