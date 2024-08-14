Васильев — о заявлении Гашека: видимо, стали забывать о нём и спонсоров уже нет

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил слова бывшего чешского голкипера Доминика Гашека, заявившего, что он хочет помочь российским спортсменам вернуться на международные соревнования.
«Сейчас любые заявления, особенно в отношении России, звучат ярко. Всё зависит от того, какую цель он преследует. Ведь ещё недавно Гашек призывал к тому, чтобы российских спортсменов вообще не было на международной арене. А сегодня он говорит совсем другие вещи. Скорее всего, это какой-то самопиар, ведь о нём стали забывать и мало писать. Думаю, что он специально запустил такую информацию о себе, чтобы всем напомнить. Это обычная самореклама Гашека и ничего больше.
Видимо, стали забывать о нём и спонсоров уже нет, источник иссякает, а деньги зарабатывать хочется. Наверное, всё связано с этим, потому что других причин ему что-то обсуждать в отношении России я не вижу», — приводит слова Васильева «РИА Новости».
В своём заявлении Гашек отметил, что его активность направлена на спасение человеческих жизней.