Щитов: команды КХЛ выглядят ровно в плане селекции, но над ними высится СКА

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов оценил трансферную работу клубов КХЛ в межсезонье и выделил мощные трансферы петербургского СКА.

«На первом месте по приобретениям СКА. Они подписали Кузнецова и Зайцева, к ним приедет защитник Деанджело. Команда хорошо укрепилась ветеранами, такими как Андронов и Плотников. СКА выглядит предпочтительно, он выделяется на фоне остальных команд. А как он сыграет — посмотрим. Петербуржцы здорово усилились.

Все остальные команды выглядят достаточно равно. ЦСКА подписал российских игроков из Америки, «Локомотив» усилился Радуловым, «Динамо» здорово укрепилось и сохранило Гусева. Команды выглядят ровно в плане селекции, но над ними высится СКА. В любом случае всё будет зависеть от того, как сработают тренерские штабы, какой хоккей они будут проповедовать», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Напомним, петербуржцы подписали экс-игроков из НХЛ защитника Никиту Зайцева и форварда Евгения Кузнецова. Ранее «Чемпионат» сообщал, что американский защитник Тони Деанджело дал своё согласие на переход в СКА.