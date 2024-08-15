Кучеров признан лучшим крайним нападающим НХЛ по версии NHL Network

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров признан лучшим крайним нападающим лиги по версии NHL Network. Издание опубликовало топ-20 лучших крайних нападающих.

На второе место составители рейтинга поставили Мэттью Ткачука из «Флориды», а на третье — Микко Рантанена («Колорадо»).

Фото: NHL

Фото: NHL

Кучеров в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром НХЛ, набрав 144 (44+100) очка. Он опередил Натана Маккиннона, у которого 140 очков. За «Тампу» россиянин выступает с 2013 года, выиграв с ней два Кубка Стэнли в 2020 и 2021 годах.

Ранее Кучеров проиграл Маккиннону в голосовании за награду «самому выдающемуся хоккеисту сезона», а также занял второе место в номинации «Харт Мемориал Трофи», вручаемой игроку, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном сезоне.

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