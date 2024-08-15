Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Райан Гецлаф вошёл в департамент безопасности игроков НХЛ

Райан Гецлаф вошёл в департамент безопасности игроков НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Анахайма» Райан Гецлаф вошёл в департамент безопасности игроков НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

39-летний экс-форвард провёл в лиге 17 сезонов, все – в составе «Анахайма», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2007 году. Гецлаф завершил карьеру после сезона-2021/2022, являясь лидером «Анахайма» по количеству набранных очков (1019), проведённых матчей (1157) и сезонов в качестве капитана (12). Клуб не определял постоянного капитана с момента его ухода.

Гецлаф представлял Канаду на девяти международных турнирах в течение 14 лет с 2002 по 2016 год и помог своей стране завоевать пять золотых медалей, включая зимние Олимпийские игры 2010 и 2014 годов, чемпионат мира по хоккею 2016 года, чемпионат мира среди юниоров 2005 года и чемпионат мира среди игроков до 18 лет 2003 года.

Материалы по теме
«Анахайм» сделал бывшего капитана команды Гецлафа директором по развитию игроков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android