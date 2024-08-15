Бывший нападающий «Анахайма» Райан Гецлаф вошёл в департамент безопасности игроков НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

39-летний экс-форвард провёл в лиге 17 сезонов, все – в составе «Анахайма», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2007 году. Гецлаф завершил карьеру после сезона-2021/2022, являясь лидером «Анахайма» по количеству набранных очков (1019), проведённых матчей (1157) и сезонов в качестве капитана (12). Клуб не определял постоянного капитана с момента его ухода.

Гецлаф представлял Канаду на девяти международных турнирах в течение 14 лет с 2002 по 2016 год и помог своей стране завоевать пять золотых медалей, включая зимние Олимпийские игры 2010 и 2014 годов, чемпионат мира по хоккею 2016 года, чемпионат мира среди юниоров 2005 года и чемпионат мира среди игроков до 18 лет 2003 года.