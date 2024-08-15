«Это стало для меня сюрпризом». Деанджело рассказал о конфликте с Георгиевым в «Рейнджерс»

Защитник Тони Деанджело раскрыл подробности конфликта с российским вратарём Александром Георгиевым, из-за которого его выгнали из «Рейнджерс» в 2021 году.

«Идя по туннелю, я крикнул Джорджи: «Сделай чёртов сейв». Если бы я не кричал на него, ничего бы не было, он не собирался разворачиваться и пытаться что-то сделать. Это факт. Я не думал, что произойдёт то, что произойдёт дальше. Это стало для меня сюрпризом.

Он ударил меня вратарской маской, задев мой визор. У меня пошла кровь. В ответ я ударил его клюшкой по шлему, потом ребята вмешались и разняли нас. Нам обоим сказали не приходить завтра на тренировку, а вскоре я узнал, что меня выставили на драфт отказов.

Не стоит винить Джорджи. Если бы мне кто-то сказал подобное в тоннеле после тяжёлой игры, то я не знаю, что бы сделал. Я его никогда не винил», — цитирует Деанджело Daily Faceoff.

Напомним, как стало известно «Чемпионату», американский защитник Тони Деанджело дал своё согласие на переход в СКА. Ранее 28-летний защитник опровергал информацию о возможном переходе в петербургский клуб и хотел дождаться предложений из НХЛ. В прошлом сезоне Деанджело провёл 31 матч в составе «Каролины Харрикейнз» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 11 (3+8) результативных баллов. В плей-офф у него 2 (0+2) очка в девяти играх.