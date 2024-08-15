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Стали известны сроки возвращения после травмы нападающего «Авангарда» Рида Буше

Стали известны сроки возвращения после травмы нападающего «Авангарда» Рида Буше
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Нападающий «Авангарда» Рид Буше прошёл медицинское обследование в Минске. Восстановление форварда займёт около месяца, сообщает пресс-служба омского клуба.

По возвращении в Омск вместе с командой Рид будет работать с клубными реабилитологами.

Напомним, 12 августа во время матча с минским «Динамо» Буше столкнулся с игроком соперников, после чего смог встать и добраться до скамейки самостоятельно, однако до конца матча он так и не появился на льду. Его место в тройке нападающих первого звена с Линденом Веем и Александром Яремчуком занял Игорь Мартынов.

До начала предсезонного периода также стало известно, что травмирован другой нападающий омского клуба — Владимир Ткачёв. Следующий товарищеский матч «Авангард» проведёт 16 августа с «Витязем».

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