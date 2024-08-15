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КХЛ изменила правила начисления очков в овертайме при замене вратаря полевым игроком

КХЛ изменила правила начисления очков в овертайме при замене вратаря полевым игроком
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Заочное заседание Совета директоров КХЛ приняло изменения в регламенты лиги, касающиеся игры в овертайме с заменённым вратарём на полевого игрока, сообщает пресс-служба лиги.

Одно из новшеств касается системы начисления очков по итогам овертаймов матчей Фонбет Чемпионата КХЛ. С сезона-2024/2025 в случае, если команда в овертайме меняет вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, то такая команда получает за матч 0 очков. Исключением из данного правила является ситуация, когда вратарь был заменён на дополнительного полевого игрока по правилу «отложенного штрафа».

Напомним, в прошлых двух сезонах многие тренеры КХЛ прибегали к смене вратаря на полевого игрока. Если команда пропускала шайбу в пустые ворота, она всё равно получала одно очко за овертайм.

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