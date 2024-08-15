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Товарищеские матчи клубов КХЛ 15 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть

Товарищеские матчи клубов КХЛ 15 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 15 августа, состоятся пять товарищеских матчей клубов КХЛ и ВХЛ.

В рамках контрольных матчей в 9:15 мск в Челябинске начали встречу две местные команды — «Трактор» и «Челмет». Матч проходит на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова». На момент написания новости счёт — 2:1.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
15 августа 2024, четверг. 09:15 МСК
Трактор
Челябинск
Перерыв
4 : 1
Челмет
Челябинск
1:0 Дер-Аргучинцев (Кравцов) – 13:46     1:1 Агламзянов (Зиновьев, Кирпичников) – 14:07 (5x4)     2:1 Котляревский (Жарков, Ибрагимов) – 18:25 (5x5)     3:1 Кэмпфер (Николаев, Светлаков) – 25:28 (5x5)     4:1 Сикура (Кравцов, Кэмпфер) – 31:19 (5x4)    

В Минске на «Олимпик-Арене» в рамках товарищеского матча встретятся подмосковный «Витязь» и магнитогорский «Металлург». Матч начнётся в 11:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
15 августа 2024, четверг. 11:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 13:00 мск начнётся 2-й тур предсезонного турнира нынешнего межсезонья — Кубок президента Республики Казахстан. В матче встретятся «Лада» и хабаровский «Амур». Игру покажут тематические каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime».

Кубок президента Республики Казахстан . Qazaqstan Hockey Open
15 августа 2024, четверг. 13:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, во вчерашних матчах турнира «Лада» разгромила сборную Казахстана со счётом 7:1, а «Амур» уступил «Барысу» со счётом 1:2.

В 13:00 в Уфе начнётся турнир «Фонбет Кубок Республики Башкортостан». В стартовом матче встретятся «Автомобилист» и «Нефтехимик».

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан
15 августа 2024, четверг. 13:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 17:00 «Салават Юлаев» сыграет с «Северсталью».

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан
15 августа 2024, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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