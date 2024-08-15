Товарищеские матчи клубов КХЛ 15 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 15 августа, состоятся пять товарищеских матчей клубов КХЛ и ВХЛ.
В рамках контрольных матчей в 9:15 мск в Челябинске начали встречу две местные команды — «Трактор» и «Челмет». Матч проходит на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова». На момент написания новости счёт — 2:1.
В Минске на «Олимпик-Арене» в рамках товарищеского матча встретятся подмосковный «Витязь» и магнитогорский «Металлург». Матч начнётся в 11:00 мск.
В 13:00 мск начнётся 2-й тур предсезонного турнира нынешнего межсезонья — Кубок президента Республики Казахстан. В матче встретятся «Лада» и хабаровский «Амур». Игру покажут тематические каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime».
Напомним, во вчерашних матчах турнира «Лада» разгромила сборную Казахстана со счётом 7:1, а «Амур» уступил «Барысу» со счётом 1:2.
В 13:00 в Уфе начнётся турнир «Фонбет Кубок Республики Башкортостан». В стартовом матче встретятся «Автомобилист» и «Нефтехимик».
В 17:00 «Салават Юлаев» сыграет с «Северсталью».
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