Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на новое серьёзное изменение в правилах КХЛ, согласно которому команда, снявшая вратаря в овертайме и пропустившая в пустые ворота, не получит ни одного очка за матч.

«Продолжаются предсезонные турниры и контрольные матчи, мы всё больше видим рисунок игры у той или иной команды, до старта сезона осталось совсем ничего. Интересно и нововведение в правилах КХЛ: если команда в овертайме меняет вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, то такая команда получает за матч 0 очков. Считаю, что это верно: хочешь рисковать – рискуй, но думай о возможных последствиях.

Посмотрим, как все нововведения сработают на деле, ведь спорт, особенно в нынешние непростые для некоторых регионов времена, является настоящей отдушиной для людей. Но мы в России всегда живём по принципу один за всех и все за одного, подставляем плечо и помогаем нуждающимся людям. Сплотившись вокруг нашего национального лидера, мы обязательно добьёмся своего и преодолеем все трудности. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.