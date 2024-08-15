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Жафяров оценил победу «Барыса» над «Амуром» в первом матче домашнего турнира в Астане

Жафяров оценил победу «Барыса» над «Амуром» в первом матче домашнего турнира в Астане
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Нападающий «Барыса» Дамир Жафяров оценил победу в первом матче домашнего турнира на Кубок президента Республики Казахстан с «Амуром» (2:1). Форвард стал автором одного из голов в своём дебютном матче за клуб.

«Победа важна, но главное — это сыгранность команды, важно отточить какие-то действия, чтобы подойти к сезону подготовленными. Выигрывать всегда приятно, сегодня хочу отметить всю команду, было много молодых ребят, кажется, некоторые вообще впервые играли на таком турнире, на взрослом уровне. Смотрелись все достаточно хорошо, в отсутствие игроков сборной они показали хороший хоккей. Есть к чему стремиться, что запомнить и подкорректировать, первая игра только.

— Вы играли в первом звене, готовились в этом сочетании?
— Да, начали тренироваться в этом же звене, начали игру так же, но Эллисон получил небольшое повреждение, здоровья ему и скорее вернуться. У нас нет такого, чтоб выбирать, с кем играть, с кем поставят, надо выходить и стараться хорошо выполнять свою работу, — цитирует Жафярова Sports.kz.

Кубок президента Республики Казахстан . Кубок президента РК
14 августа 2024, среда. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 1
Амур
Хабаровск
0:1 Броссо – 24:49 (5x5)     1:1 Жафяров – 50:00 (5x5)     2:1 Батчер (Апальков) – 51:20 (5x5)    
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