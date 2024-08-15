Жафяров оценил победу «Барыса» над «Амуром» в первом матче домашнего турнира в Астане

Нападающий «Барыса» Дамир Жафяров оценил победу в первом матче домашнего турнира на Кубок президента Республики Казахстан с «Амуром» (2:1). Форвард стал автором одного из голов в своём дебютном матче за клуб.

«Победа важна, но главное — это сыгранность команды, важно отточить какие-то действия, чтобы подойти к сезону подготовленными. Выигрывать всегда приятно, сегодня хочу отметить всю команду, было много молодых ребят, кажется, некоторые вообще впервые играли на таком турнире, на взрослом уровне. Смотрелись все достаточно хорошо, в отсутствие игроков сборной они показали хороший хоккей. Есть к чему стремиться, что запомнить и подкорректировать, первая игра только.

— Вы играли в первом звене, готовились в этом сочетании?

— Да, начали тренироваться в этом же звене, начали игру так же, но Эллисон получил небольшое повреждение, здоровья ему и скорее вернуться. У нас нет такого, чтоб выбирать, с кем играть, с кем поставят, надо выходить и стараться хорошо выполнять свою работу, — цитирует Жафярова Sports.kz.