«Ещё одна ошибка». Пашков раскритиковал решение о сокращении предсезонной подготовки в КХЛ

Олимпийский чемпион, тренер и голкипер сборной СССР Александр Пашков раскритиковал решение о сокращении предсезонной подготовки в КХЛ. С этого сезона команды официально выходят из отпуска лишь 1 августа.

«Последние сезоны КХЛ показали, что конвейер из игр не приводит к росту мастерства хоккеистов и развитию школы. Да, турнир стал более непредсказуемым, но качество игры и уровень хоккея вызывают большие вопросы. Треть матчей – проходные.

Ещё раз скажу, что без выстроенного тренировочного процесса мы продолжим терять свои позиции. Сокращение подготовительного периода, по сути, командно-административное, сверху – ещё одна, мягко говоря, ошибка. Такие решения нужно обсуждать всем хоккейным сообществом, а не продвигать втихаря», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.ru.

Ранее Пашков высказался о независимости КХЛ и о решении делегировать права на проведение чемпионата России по хоккею ВХЛ.