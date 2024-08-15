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«Ещё одна ошибка». Пашков раскритиковал решение о сокращении предсезонной подготовки в КХЛ

«Ещё одна ошибка». Пашков раскритиковал решение о сокращении предсезонной подготовки в КХЛ
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Олимпийский чемпион, тренер и голкипер сборной СССР Александр Пашков раскритиковал решение о сокращении предсезонной подготовки в КХЛ. С этого сезона команды официально выходят из отпуска лишь 1 августа.

«Последние сезоны КХЛ показали, что конвейер из игр не приводит к росту мастерства хоккеистов и развитию школы. Да, турнир стал более непредсказуемым, но качество игры и уровень хоккея вызывают большие вопросы. Треть матчей – проходные.

Ещё раз скажу, что без выстроенного тренировочного процесса мы продолжим терять свои позиции. Сокращение подготовительного периода, по сути, командно-административное, сверху – ещё одна, мягко говоря, ошибка. Такие решения нужно обсуждать всем хоккейным сообществом, а не продвигать втихаря», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.ru.

Ранее Пашков высказался о независимости КХЛ и о решении делегировать права на проведение чемпионата России по хоккею ВХЛ.

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