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«Трактор» уверенно обыграл «Челмет» в товарищеском матче в Челябинске

«Трактор» уверенно обыграл «Челмет» в товарищеском матче в Челябинске
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл товарищеский матч между местными командами — «Трактором» и «Челметом». Уверенную победу в матче одержал клуб КХЛ со счётом 4:1.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
15 августа 2024, четверг. 09:15 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 1
Челмет
Челябинск
1:0 Дер-Аргучинцев (Кравцов) – 13:46     1:1 Агламзянов (Зиновьев, Кирпичников) – 14:07 (5x4)     2:1 Котляревский (Жарков, Ибрагимов) – 18:25 (5x5)     3:1 Кэмпфер (Николаев, Светлаков) – 25:28 (5x5)     4:1 Сикура (Кравцов, Кэмпфер) – 31:19 (5x4)    

Заброшенными шайбами в составе «Трактора» отметились Семён Дер-Аргучинцев, Михаил Котляревский, Стивен Кэмпфер и Дилан Сикура. Две результативные передачи отдал нападающий Виталий Кравцов. Единственную шайбу в составе «Челмета» забросил Руслан Агламзянов. Ворота команд защищали четыре голкипера, сменив друг друга в середине второго периода. За «Трактор» играли вратари Зак Фукале и Сергей Мыльников, за «Челмет» выступили Владислав Сухачёв и Алексей Щетилин.

Следующий товарищеский матч «Трактор» проведёт 20 августа на Кубке Блинова в Омске с «Авангардом».

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