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«Трактор» уверенно обыграл «Челмет» в товарищеском матче в Челябинске

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл товарищеский матч между местными командами — «Трактором» и «Челметом». Уверенную победу в матче одержал клуб КХЛ со счётом 4:1.

Заброшенными шайбами в составе «Трактора» отметились Семён Дер-Аргучинцев, Михаил Котляревский, Стивен Кэмпфер и Дилан Сикура. Две результативные передачи отдал нападающий Виталий Кравцов. Единственную шайбу в составе «Челмета» забросил Руслан Агламзянов. Ворота команд защищали четыре голкипера, сменив друг друга в середине второго периода. За «Трактор» играли вратари Зак Фукале и Сергей Мыльников, за «Челмет» выступили Владислав Сухачёв и Алексей Щетилин.

Следующий товарищеский матч «Трактор» проведёт 20 августа на Кубке Блинова в Омске с «Авангардом».