«Трактор» уверенно обыграл «Челмет» в товарищеском матче в Челябинске

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл товарищеский матч между местными командами — «Трактором» и «Челметом». Уверенную победу в матче одержал клуб КХЛ со счётом 4:1.
Заброшенными шайбами в составе «Трактора» отметились Семён Дер-Аргучинцев, Михаил Котляревский, Стивен Кэмпфер и Дилан Сикура. Две результативные передачи отдал нападающий Виталий Кравцов. Единственную шайбу в составе «Челмета» забросил Руслан Агламзянов. Ворота команд защищали четыре голкипера, сменив друг друга в середине второго периода. За «Трактор» играли вратари Зак Фукале и Сергей Мыльников, за «Челмет» выступили Владислав Сухачёв и Алексей Щетилин.
Следующий товарищеский матч «Трактор» проведёт 20 августа на Кубке Блинова в Омске с «Авангардом».
- 15 августа 2024
-
12:10
-
11:40
-
11:17
-
10:40
-
10:20
-
09:55
-
09:45
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:05
-
09:00
-
08:40
-
08:25
-
08:11
-
07:57
-
07:45
- 14 августа 2024
-
23:50
-
23:10
-
22:40
-
22:10
-
21:40
-
21:15
-
20:45
-
20:15
-
19:45
-
19:35
-
19:15
-
18:55
-
18:35
-
18:20
-
18:10
-
17:50
-
17:25