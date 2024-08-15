Кагарлицкий — о тренировочных сборах в Финляндии: лёд всегда ужасный, питание вообще ужас

Нападающий «Торпедо» Дмитрий Кагарлицкий поделился воспоминаниями о сборах в Финляндии и заявил, что сейчас в России условия для подготовки к сезону гораздо лучше, чем за границей.

«Два года приезжал в Бор с московским «Динамо». И там, и здесь – в Городецком районе – хорошие базы. Тогда в Бору база была новая, только-только после чемпионата мира по футболу. На ней до нас только сборная Уругвая жила. Сейчас тоже всё хорошо: всё есть, три раздевалки, хороший каток, форма сохнет, полтора часа от Нижнего Новгорода.

Раньше ездили на сборы по заграницам, там было хуже. Прикольно, что там были озёра, в которых можно купаться. Но качество страдало. Инфраструктуры нет, форма постоянно сырая. Сколько раз были, лёд всегда ужасный. А питание вообще ужас. Всё ужас, но ехали в Финляндию.

Другое дело здесь или в Казани. Вообще не понимаю, зачем «Ак Барс» куда-то ездил на сборы. У него прекрасная база, на которой созданы все условия. Сейчас на сборах в России всё классно», – цитирует Кагарлицкого пресс-служба КХЛ.

В прошедшем сезоне-2023/2024 в регулярке и плей-офф Континентальной хоккейной лиги Кагарлицкий сыграл 67 матчей за «Ак Барс», в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 25 очков с показателем полезности «-6». Всего в КХЛ на счету нападающего 752 матча и 497 (187+310) очков.