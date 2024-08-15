Тренер «Далласа» Туголуков: Радулов — это зажигалка, которая горит

Российский тренер «Далласа» Станислав Туголуков рассказал, что до сих пор общается с бывшим нападающим «Старз» Александром Радуловым. В это межсезонье 38-летний форвард подписал контракт с «Локомотивом».

— Поддерживаете ли вы общение с Александром Радуловым?

— Конечно. В «Далласе» мы общались очень часто, ежедневно, а когда он уехал, то раз в месяц созваниваемся. Общаюсь не только с ним, но и с его папой.

— Вас не удивляет его спортивное долголетие?

— Саша Радулов — это зажигалка, которая горит. И пока в этой зажигалке есть огонь, то он будет играть. У него всё ещё видна страсть, это его отличительная черта. И он взрослый парень, который теперь понимает, что чем старше становишься, тем больше приходится работать, чтобы оставаться на плаву и быть конкурентоспособным с молодыми ребятами. На сегодняшний день я вижу, что у него есть запал, и надеюсь, что ещё пару лет получится погореть, — цитирует Туголукова «РБ Спорт».