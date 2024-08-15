«Витязь» обыграл «Металлург» в результативном товарищеском матче с 10 голами

В Минске на «Олимпик-Арене» прошёл товарищеский матч между подмосковным «Витязем» и магнитогорским «Металлургом». Победу в результативном матче одержал «Витязь» со счётом 6:4.

Хет-триком в составе «Металлурга» отметился Николай Майоров. Ещё один гол забил Дмитрий Силантьев. Дублями в составе «Витязя» отметились Андрей Чивилёв и Николя Баптист. Отметим, что основные игроки «Металлурга» не принимали участия в матче. Ворота магнитогорского клуба защищал голкипер Александр Смолин. За «Витязь» участие в матче принял Дмитрий Шикин.

«Металлург» 16 августа примет участие в турнире на Кубок Республики Башкортостан, где в первом матче встретится с «Автомобилистом». «Витязь» впервые в текущей предсезонке одержал победу.