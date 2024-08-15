«Витязь» обыграл «Металлург» в результативном товарищеском матче с 10 голами
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В Минске на «Олимпик-Арене» прошёл товарищеский матч между подмосковным «Витязем» и магнитогорским «Металлургом». Победу в результативном матче одержал «Витязь» со счётом 6:4.
Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
15 августа 2024, четверг. 11:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
6 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Баптист (Рой, Барак) – 05:53 (5x5) 2:0 Баптист (Морозов) – 07:00 (5x5) 3:0 Чивилёв – 20:30 (4x5) 3:1 Майоров – 29:50 (5x5) 3:2 Майоров – 34:25 (5x5) 3:3 Силантьев (Грасс) – 38:24 (5x4) 4:3 Морозов – 42:53 (5x5) 4:4 Майоров (Козлов) – 48:28 (5x5) 5:4 Бусыгин – 51:50 (5x5) 6:4 Воробьёв – 55:50 (5x5)
Хет-триком в составе «Металлурга» отметился Николай Майоров. Ещё один гол забил Дмитрий Силантьев. Дублями в составе «Витязя» отметились Андрей Чивилёв и Николя Баптист. Отметим, что основные игроки «Металлурга» не принимали участия в матче. Ворота магнитогорского клуба защищал голкипер Александр Смолин. За «Витязь» участие в матче принял Дмитрий Шикин.
«Металлург» 16 августа примет участие в турнире на Кубок Республики Башкортостан, где в первом матче встретится с «Автомобилистом». «Витязь» впервые в текущей предсезонке одержал победу.
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