Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Витязь» обыграл «Металлург» в результативном товарищеском матче с 10 голами

«Витязь» обыграл «Металлург» в результативном товарищеском матче с 10 голами
Комментарии

В Минске на «Олимпик-Арене» прошёл товарищеский матч между подмосковным «Витязем» и магнитогорским «Металлургом». Победу в результативном матче одержал «Витязь» со счётом 6:4.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
15 августа 2024, четверг. 11:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
6 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Баптист (Рой, Барак) – 05:53 (5x5)     2:0 Баптист (Морозов) – 07:00 (5x5)     3:0 Чивилёв – 20:30 (4x5)     3:1 Майоров – 29:50 (5x5)     3:2 Майоров – 34:25 (5x5)     3:3 Силантьев (Грасс) – 38:24 (5x4)     4:3 Морозов – 42:53 (5x5)     4:4 Майоров (Козлов) – 48:28 (5x5)     5:4 Бусыгин – 51:50 (5x5)     6:4 Воробьёв – 55:50 (5x5)    

Хет-триком в составе «Металлурга» отметился Николай Майоров. Ещё один гол забил Дмитрий Силантьев. Дублями в составе «Витязя» отметились Андрей Чивилёв и Николя Баптист. Отметим, что основные игроки «Металлурга» не принимали участия в матче. Ворота магнитогорского клуба защищал голкипер Александр Смолин. За «Витязь» участие в матче принял Дмитрий Шикин.

«Металлург» 16 августа примет участие в турнире на Кубок Республики Башкортостан, где в первом матче встретится с «Автомобилистом». «Витязь» впервые в текущей предсезонке одержал победу.

Материалы по теме
Разин: в чём сила? Хотелось бы, чтобы в правде, но в деньгах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android