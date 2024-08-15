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Руководитель Департамента судейства КХЛ: клубы позитивно отнеслись к изменениям в правилах

Руководитель Департамента судейства КХЛ: клубы позитивно отнеслись к изменениям в правилах
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Руководитель Департамента судейства КХЛ Константин Оленин рассказал, как проходят консультации с клубами по поводу введения новых правил перед стартом каждого сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Это очень важно для взаимодействия Департамента судейства и клубов. Сначала мы показываем материалы и рассказываем о новых правилах, затем отвечаем на вопросы. Возникают вопросы не только по нововведениям, а по ситуациям из прошлых сезонов, игроки выясняют информацию, которая им требуется. Это очень полезно, потому что есть прямой диалог. Департамент не закрыт, мы готовы к общению, готовы рассказать и показать всё, что нужно.

Все позитивно отнеслись к изменениям в правилах, которые вступят в силу в новом сезоне, отметили правило с подножкой, когда хоккеист сначала играет в шайбу. У вратарей есть вопросы по сдвигу ворот, но это детали, которые мы решаем в рабочем режиме, не вижу в этом проблемы», — цитирует Оленина пресс-служба КХЛ.

Напомним, в новом сезоне будет действовать ряд новых правил, касающихся игры на льду. С нового сезона-2024/2025 команда, заменившая вратаря на полевого игрока в овертайме и пропустившая гол в пустые ворота, не получит ни одного очка.

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