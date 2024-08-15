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Крикунов: изменение правила начисления очков в овертайме сделает игру интереснее

Крикунов: изменение правила начисления очков в овертайме сделает игру интереснее
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов отреагировал на изменение правила КХЛ о начислении очков в овертайме при замене вратаря полевым игроком.

«Это сделано, чтобы сделать игру интереснее и выровнять шансы. Чтобы в овертайме играли трое против троих. А то тут сразу получается преимущество, когда убирают вратаря и играют трое против четверых. Сложно отобрать эту шайбу втроём.

Нужно ли это было? Думаю, да. Там же ещё всё время остановки: четвёрка производит бросок, вратарь поймал шайбу, они делают обратную замену. Опять вратаря ставят, один игрок выходит, пока непонятно, кто это вбрасывание выиграет. И, наверно, это решение правильное: трое против троих, и людям интереснее смотреть, когда трое против троих. А не так, что четвёрка встала и, может быть, убивает время, если их устраивает этот результат», — цитирует Крикунова Metaratings.ru.

Напомним, в новом сезоне будет действовать ряд новых правил, касающихся игры на льду. С нового сезона-2024/2025 команда, заменившая вратаря на полевого игрока в овертайме и пропустившая гол в пустые ворота, не получит ни одного очка.

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