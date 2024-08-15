«Могли «русской мафией» назвать». Тренер «Далласа» об отношении к россиянам в команде

Тренер «Далласа» Станислав Туголуков рассказал, как в команде относятся к тренеру из России, и заявил, что не чувствует негативного и предвзятого отношения из-за своей национальности. Специалист работает в клубе с 2013 года и занимается развитием индивидуального мастерства и посттравматической реабилитацией на льду.

«Естественно, они все знают, что я родом из России. Бывает, что могут и подшутить. Когда российские ребята были в команде, нас могли и «русской мафией» назвать. Они слышали, что мы разговаривали на русском языке и проводили достаточно много времени вместе. Это в шутку и не было обидно.

Позиция генерального менеджера и клуба такова, что это НХЛ, это бизнес, и мы стараемся в политику не лезть. Думаю, это правильно. Каждый должен заниматься своим делом. Не могу сказать, что ко мне какое-то предвзятое или негативное отношение. По крайней мере, я его не чувствую. У нас тренеры из Канады, США и я из России, и ко всем относятся одинаково, — цитирует Туголукова «РБ Спорт».