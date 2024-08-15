Тафгай Мэтт Ремпе рассказал о своей популярности среди болельщиков «Рейнджерс»

Нападающий «Рейнджерс» Мэтт Ремпе рассказал о своей популярности среди болельщиков клуба. На благотворительном мероприятии он был одним из самых популярных игроков «Рейнджерс».

«Я пытаюсь принять это, но это довольно особенное чувство. Я получаю всё это внимание и чувствую, что должен его заслужить, у меня есть ещё так много возможностей для роста. Я не хочу никого подвести и боюсь этого. Это заставляет меня каждый день стараться делать максимум, на который я способен.

Я просто пытаюсь стать лучше. Чувствую, что могу быть очень эффективным игроком нижней шестёрки, который играет в быстрый силовой хоккей, хорошо катается, идёт к воротам, может играть в центре или на фланге. Я хочу быть хорошим игроком в меньшинстве. Я чувствую, что могу быть парнем, против которого может быть очень сложно играть, а также хочу создавать голевые моменты у ворот соперника, доставлять шайбу к воротам. Мне предстоит пройти долгий путь, но я над этим работаю», — цитирует Ремпе пресс-служба клуба.