Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нефтехимик» обыграл «Автомобилист» в первом матче Кубка Республики Башкортостан

«Нефтехимик» обыграл «Автомобилист» в первом матче Кубка Республики Башкортостан
Аудио-версия:
Комментарии

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл первый матч турнира на Кубок Республики Башкортостан между «Автомобилистом» и «Нефтехимиком». Уверенную победу в матче одержали нижнекамцы со счётом 4:1.

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан
15 августа 2024, четверг. 13:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Кузнецов (Журавлёв) – 15:36 (5x3)     1:1 Корбит (Киселевич, Хоружев) – 17:32 (5x5)     1:2 Лещенко (Ди, Митякин) – 20:46 (5x5)     1:3 Хоружев (Ртищев, Корбит) – 24:41 (5x5)     1:4 Брюквин (Соколов, Жукенов) – 41:50 (5x5)    

Отметим, что екатеринбургский клуб играл без основной части своих лидеров. Единственную шайбу в составе «Автомобилиста» забросил Владимир Кузнецов, реализовавший двойной численный перевес. Примечательно, что два удаления подряд получил вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов за сдвиг ворот. Нижнекамцы перехватили инициативу и забили четыре безответных гола. Отличились Егор Корбит, Вячеслав Лещенко, Никита Хоружев, Владимир Брюквин.

Следующий матч на турнире «Нефтехимик» проведёт с «Салаватом Юлаевым» 16 августа. «Автомобилист» 16 августа встретится с «Металлургом».

Материалы по теме
Сергачёв: в Нижнекамске лёд жёсткий, гораздо лучше, чем в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android