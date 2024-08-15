«Нефтехимик» обыграл «Автомобилист» в первом матче Кубка Республики Башкортостан

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл первый матч турнира на Кубок Республики Башкортостан между «Автомобилистом» и «Нефтехимиком». Уверенную победу в матче одержали нижнекамцы со счётом 4:1.
Отметим, что екатеринбургский клуб играл без основной части своих лидеров. Единственную шайбу в составе «Автомобилиста» забросил Владимир Кузнецов, реализовавший двойной численный перевес. Примечательно, что два удаления подряд получил вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов за сдвиг ворот. Нижнекамцы перехватили инициативу и забили четыре безответных гола. Отличились Егор Корбит, Вячеслав Лещенко, Никита Хоружев, Владимир Брюквин.
Следующий матч на турнире «Нефтехимик» проведёт с «Салаватом Юлаевым» 16 августа. «Автомобилист» 16 августа встретится с «Металлургом».
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