«Лада» выиграла второй матч на предсезонном турнире в Астане, победив «Амур»

В Астане прошёл матч на Кубок президента Республики Казахстан между «Ладой» и «Амуром». Победу в матче одержала тольяттинская команда со счётом 5:3.

Голами в составе «Амура» отметились Илья Талалуев, Ефим Гуркин и Арно Дюрандо. За «Ладу» дубль оформил нападающий Трой Джозефс. Ещё по шайбе в составе тольяттинцев забросили Дмитрий Кугрышев, Зият Пайгин и Максим Березин, забивший гол в пустые ворота с передачи голкипера Владислава Подъяпольского. Отметим, что по итогам матча шесть малых штрафов получили хоккеисты «Амура» и лишь одно удаление за выброс шайбы было зафиксировано у игроков «Лады».

«Лада» выиграла свой второй матч на турнире и сейчас возглавляет таблицу. «Амур» проиграл во втором матче кряду.