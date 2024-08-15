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«Лада» выиграла второй матч на предсезонном турнире в Астане, победив «Амур»

«Лада» выиграла второй матч на предсезонном турнире в Астане, победив «Амур»
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В Астане прошёл матч на Кубок президента Республики Казахстан между «Ладой» и «Амуром». Победу в матче одержала тольяттинская команда со счётом 5:3.

Кубок президента Республики Казахстан . Кубок президента РК
15 августа 2024, четверг. 13:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 5
Лада
Тольятти
1:0 Талалуев (Коротких) – 05:40 (5x5)     1:1 Джозефс (Пайгин, Сафин) – 13:04 (5x4)     2:1 Гуркин (Гиздатуллин) – 18:23 (5x5)     2:2 Кугрышев (Коромыслов) – 18:55 (5x5)     2:3 Пайгин (Кугрышев) – 25:13 (5x3)     3:3 Дюрандо (Барулин, Брынцев) – 35:14 (5x5)     3:4 Джозефс (Березин, Сафин) – 45:16 (5x5)     3:5 Березин (Подъяпольский) – 57:22 (en)    

Голами в составе «Амура» отметились Илья Талалуев, Ефим Гуркин и Арно Дюрандо. За «Ладу» дубль оформил нападающий Трой Джозефс. Ещё по шайбе в составе тольяттинцев забросили Дмитрий Кугрышев, Зият Пайгин и Максим Березин, забивший гол в пустые ворота с передачи голкипера Владислава Подъяпольского. Отметим, что по итогам матча шесть малых штрафов получили хоккеисты «Амура» и лишь одно удаление за выброс шайбы было зафиксировано у игроков «Лады».

«Лада» выиграла свой второй матч на турнире и сейчас возглавляет таблицу. «Амур» проиграл во втором матче кряду.

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