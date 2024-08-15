«Для меня было честью работать с таким парнем». Ремпе — о тренировках с тафгаем Лараком

Нападающий «Рейнджерс» Мэтт Ремпе рассказал о работе с бывшим тафгаем Жоржем Лараком, с которым они отрабатывали драки на льду.

«За три дня мы многому научились, и это было потрясающе. Для меня было честью работать с таким парнем. Этот парень, наверное, один из самых крутых тафгаев, которые когда-либо были, и он действительно помог мне. Просто показал мне много классных вещей. Это было великолепно», — цитирует Ремпе пресс-служба клуба.

Напомним, Ремпе, который проводил свой первый сезон в НХЛ в сезоне-2023/2024, успел запомниться целым рядом скандальных эпизодов. В частности, молодой тафгай несколько раз удалялся до конца игры, наносил травмы лидерам соперников, а также устраивал запоминающиеся драки с другими тафгаями НХЛ.