«Почему должна потеряться зрелищность?» Майоров — о новом правиле в овертаймах КХЛ

Легендарный форвард «Спартака» и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о введении нового правила начисления очков в овертайме матчей КХЛ.

«Как мне это новшество? Неплохо смотрелось в целом. Фёдоров это начал, он ставил четвёртого игрока. Сейчас возвращаемся, в принципе, к старому варианту. Конечно, никто не захочет терять очко и никто не будет менять вратаря на четвёртого полевого игрока. Я думаю, это логично.

Зрелищность не потеряется? А почему она должна потеряться? Численное преимущество создавать не стоит, в равных составах и выясняйте, кто лучше. Будет справедливее», — приводит слова Майорова «ВсеПроСпорт».

С сезона-2024/2025 в случае если команда в овертайме меняет вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, то такая команда получает за матч 0 очков. Исключением из данного правила является ситуация, когда вратарь был заменён на дополнительного полевого игрока по правилу «отложенного штрафа».