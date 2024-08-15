«Это убивает интерес к хоккею». Дементьев — о правилах начисления очков в овертайме КХЛ

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев оценил изменение правил КХЛ, согласно которому, в случае если команда пропустит в дополнительное время после замены голкипера на полевого игрока, она не получит очко за поражение.

«Я против данного решения, хотя оно выглядит интересным на первый взгляд. Это убивает интерес к хоккею, к риску и к тому, что нравится зрителям и для чего они приходят на эту игру. Когда в овертайме команда снимала вратаря, всегда было интересно, как она разыграет «4 на 3» или как распорядится шайбой в той или иной ситуации. Цена ошибки достаточно высока. Команда, номинально находящаяся в меньшинстве, получает возможность забросить шайбу в ворота соперника.

Если бы разобрали момент по поводу плюса/минуса игроков в такой ситуации, это было бы увлекательнее. Нежели чем лишать команду заслуженного очка, а зрителей — очередного момента, который поддерживает интерес», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».