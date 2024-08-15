Иван Демидов — лучший перспективный хоккеист «Монреаля» по версии сайта НХЛ

Североамериканский журналист Шон Фаррелл в статье на официальном сайте Национальной хоккейной лиги составил топ-5 перспективных игроков «Монреаль Канадиенс».

Первую строчку рейтинга занял российский нападающий системы СКА Иван Демидов.

«Если он будет играть за СКА в КХЛ, я думаю, это будет отличной средой для него на сезон. Мы взяли его на драфте, понимая, что у него будет ещё год в России», — заявил генеральный менеджер «Канадиенс» Кент Хьюз.

Полностью топ-5 перспективных игроков «Монреаль Канадиенс» выглядит так:

1. Иван Демидов (нападающий);

2. Давид Райнбахер (защитник);

3. Лейн Хатсон (защитник);

4. Логан Майлу (защитник);

5. Оуэн Бек (нападающий).

«Канадиенс» выбрали российского форварда под общим пятым номером на драфте НХЛ — 2024.

Напомним, Иван Демидов был назван лучшим правым крайним форвардом драфта НХЛ — 2024 по версии официального сайта лиги. Хоккеист стал самым ценным игроком сезона-2023/2024 в МХЛ. В плей-офф на счету 18-летнего нападающего 17 матчей и 28 (11+17) набранных очков. В составе «СКА-1946» Иван Демидов стал обладателем Кубка Харламова.