Товарищеские матчи клубов КХЛ 17 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 17 августа, состоятся шесть товарищеских матчей клубов КХЛ и ВХЛ.
В 11:00 мск начнётся 3-й тур предсезонного турнира нынешнего межсезонья — Кубок президента Республики Казахстан. В матче встретятся сборная Казахстана и хабаровский «Амур». Игру покажут тематические каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime».
В 15:00 мск в рамках этого турнира встретятся «Барыс» и тольяттинская «Лада».
В 11:00 мск в Уфе начнутся матчи турнира «Фонбет Кубок Республики Башкортостан». В первом матче игрового дня встретятся «Северсталь» и «Автомобилист».
В 15:00 мск в рамках этого турнира встретятся «Нефтехимик» и «Металлург».
В рамках контрольных матчей в Новосибирске встретятся местная «Сибирь» и «Югра». Матч начнётся в 10:00 мск.
На «Татнефть-Арене» в Казани встретятся «Ак Барс» и «Нефтяник». Матч начнётся в 12:00 мск.
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