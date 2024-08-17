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Товарищеские матчи клубов КХЛ 17 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть

Товарищеские матчи клубов КХЛ 17 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 17 августа, состоятся шесть товарищеских матчей клубов КХЛ и ВХЛ.

В 11:00 мск начнётся 3-й тур предсезонного турнира нынешнего межсезонья — Кубок президента Республики Казахстан. В матче встретятся сборная Казахстана и хабаровский «Амур». Игру покажут тематические каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime».

Кубок президента Республики Казахстан . Кубок президента РК
17 августа 2024, суббота. 11:00 МСК
Казахстан
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 15:00 мск в рамках этого турнира встретятся «Барыс» и тольяттинская «Лада».

Кубок президента Республики Казахстан . Кубок президента РК
17 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 11:00 мск в Уфе начнутся матчи турнира «Фонбет Кубок Республики Башкортостан». В первом матче игрового дня встретятся «Северсталь» и «Автомобилист».

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан
17 августа 2024, суббота. 11:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 15:00 мск в рамках этого турнира встретятся «Нефтехимик» и «Металлург».

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан
17 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В рамках контрольных матчей в Новосибирске встретятся местная «Сибирь» и «Югра». Матч начнётся в 10:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
17 августа 2024, суббота. 10:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
1-й период
1 : 0
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 Ахияров (Яковлев) – 04:43 (5x5)    

На «Татнефть-Арене» в Казани встретятся «Ак Барс» и «Нефтяник». Матч начнётся в 12:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
17 августа 2024, суббота. 12:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Нефтяник
Альметьевск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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