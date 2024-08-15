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Двукратный обладатель Кубка Гагарина оценил новое правило начисления очков в овертайме КХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина оценил новое правило начисления очков в овертайме КХЛ
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал введение нового правила начисления очков в овертайме матчей КХЛ.

«Честно говоря, мне нравится это изменение. С одной стороны, мы сейчас не увидим, что в овертаймах будут снимать вратаря. Или это будет в тех моментах, когда команде нужна победа позарез. Наверное, это будет ближе к плей-офф, когда будет рубка за очки и соглашаться на меньшее никто не будет. Поэтому такие варианты будут возникать.

С другой стороны, вот этот интерес снимать вратаря и играть с пустыми в овертайме полностью умрёт. Будет интересно посмотреть, кто готов идти ва-банк и брать такую ответственность. Потому я поддерживаю эту инициативу. Самое главное — есть ощущение, что зрителям это не нравится, пропадает зрелищность игры, потому, видимо, это правило и ввели», — сказал Коньков в интервью Metaratings.

С сезона-2024/2025 в случае если команда в овертайме меняет вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, то такая команда получает за матч ноль очков. Исключением из данного правила является ситуация, когда вратарь был заменён на дополнительного полевого игрока по правилу «отложенного штрафа».

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