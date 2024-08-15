Дементьев: ходят слухи, что на следующий год возможно появление в КХЛ трёх новых клубов

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев заявил об отсутствии стратегического планирования у руководства КХЛ и о том, что в лиге могут появиться три новых клуба со следующего сезона.

«Вообще череда некоторых решений, конечно, удивляет. Это, на мой взгляд, доказывает отсутствие стратегического планирования хотя бы на год-два вперёд. Рывками принимаются решения, оставляя за бортом такие важные и нужные, как увеличение минимальной заработной платы игрокам.

Как пример могу привести одно из таких решений — это увеличение лимита на легионеров при якобы нежелании платить огромные деньги российским игрокам. У меня теперь вопрос: вы не можете подсчитать, сколько денег вы переплатили легионерам, чтобы они играли здесь? Они увезут эти средства к себе на родину и оставят без работы огромное количество российских хоккеистов. При том что ходят определённые слухи, будто на следующий год возможно появление в КХЛ трёх новых клубов. Почему тогда нельзя было увеличить лимит не сейчас, а через год? Когда появляются три новых клуба, тогда необходимо насыщение игроками, пусть даже ветеранами, но заслуженными людьми, которые могут показать и помочь. Поэтому и нет логики в том, что происходит», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».

Ранее Дементьев оценил изменение правила КХЛ, согласно которому, в случае если команда пропустит в дополнительное время после замены голкипера на полевого игрока, она не получит очко за поражение.