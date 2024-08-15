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«Вашингтон Кэпиталз» подписал просмотровый контракт с Якубом Враной

«Вашингтон Кэпиталз» подписал просмотровый контракт с Якубом Враной
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«Вашингтон Кэпиталз» подписал просмотровый контракт с чешским нападающим Якубом Враной, сообщает пресс-служба клуба. Форвард присоединится к тренировочному лагерю команды.

Напомним, Врана играл за «Вашингтон» пять сезонов и в 2018 году завоевал с командой Кубок Стэнли. В минувшем сезоне 28-летний хоккеист сыграл 21 матч за «Сент-Луис Блюз», где записал в свой актив 6 (2+4) очков. В декабре 2023 года «блюзмены» выставили игрока на драфт отказов.

В сезоне-2023/2024 Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» лишь в последний момент зацепился за плей-офф, где в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли не смог выиграть ни одного матча у «Нью-Йорк Рейнджерс», уступив серию со счётом 0-4.

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